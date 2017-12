Zusammenstöße mit Räumfahrzeugen

Am Sonntag kam es aufgrund des einsetzenden Schneefalls im Stadtgebiet und im Landkreis zu insgesamt 14 Verkehrsunfällen, die allesamt mit Sachschaden endeten. Mehrfach kamen dabei auch Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und landeten im Straßengraben. In einem Fall war auch ein Räumfahrzeug beteiligt, das am Judenberg in Coburg mit einem Fahrzeug, das aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht rechtzeitig bremsen konnte, kollidierte. In Bad Rodach kam es ebenfalls zu einem Zusammenstoß mit einem Räumfahrzeug. Hier entstand ebenfalls nur geringer Sachschaden, teilt die Polizei in Coburg mit. pol