Zurück in den Beruf

"Informieren - Austauschen - Dabei sein" - unter diesem Motto findet am Mittwoch, 8. November, von 9 bis 13 Uhr die "Infobörse Wiedereinstieg" im Haus der Kirche "Kreuz und Quer" am Bohlenplatz 1 in Erlangen, statt. Die kostenlose Infobörse bietet Vorträge, Workshops und Infostände, beispielsweise zum ersten Eindruck im Vorstellungsgespräch oder Körpersprache, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Infobörse informiert über zentrale Themen wie Kinderbetreuung, geringfügige Beschäftigung, neue Perspektiven wie Fortbildungen oder Existenzgründung. Fachleute und Personalverantwortliche der Firmen Aldi und der Schaeffler Group, der Stadt Erlangen sowie der Agentur für Arbeit geben Tipps zum Wiedereinstieg in den Beruf nach längerer Familienpause und stehen für Fragen zur Verfügung.



Individuelles Coaching

Interessierte können eigene Bewerbungsunterlagen vor Ort kostenlos prüfen lassen und an einem individuellen beruflichen Coaching teilnehmen. Dieses "Speed-Coaching" dauert je 20 Minuten. Außerdem wird ein professionelles Bewerbungsfoto-Shooting verlost. red