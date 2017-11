Am Wochenende kehren die Keglerinnen und Kegler des SKC Victoria Bamberg nach den Erfolgen in den internationalen Wettbewerben wieder in die Bundesliga zurück. Durch den Rückzug von Donauperle Straubing, die bereits als erster Absteiger im Oberhaus der Herren feststeht, sind die Herren spielfrei. Die Herren II treten am Samstag um 13.15 Uhr bei Rot-Weiss Hirschau an. Am Sonntag fahren die Bundesliga-Damen der Victoria zum weitesten Auswärtsspiel beim SKV Bonndorf in Südbaden, während die Damen II beim SKK Helmbrechts ab 14 Uhr in die Erfolgsspur zurückkehren wollen.



Bundesliga Frauen

SKV Bonndorf -

SKC Victoria Bamberg

Nach dem Weltpokalsieg in Tschechien steht nun wieder der Bundesligaalltag auf dem Programm. Bonndorf, letzte Saison noch äußerst erfolgreich für einen Aufsteiger, ist denkbar schlecht in die Saison gestartet. Mit bereits einem Spiel mehr als die Konkurrenz in den Knochen, wartet die Mannschaft aus Südbaden immer noch auf die ersten Punkte. Vier Spiele, vier Niederlagen, so lautet die Bilanz. Ganz anders die Bamberger Damen: Nach drei Siegen in der Liga folgte der Weltpokalsieg, und nun fährt man mit ganz breiter Brust gen Schwarzwald und will einen weiteren Erfolg hinzufügen. Alles andere als ein Bamberger Sieg am Sonntag (13 Uhr) wäre eine faustdicke Überraschung.



2. Liga Nord/Mitte 120 Frauen

SKK Helmbrechts -

SKC Victoria Bamberg II

Am Sonntag um 14 Uhr tritt die SKC-"Zweite" beim oberfränkischen Konkurrenten SKK 1926 Helmbrechts an. Die Gastgeberinnen sind mit einem Sieg und zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Die Bilanz des Meisterschaftsfavoriten aus Bamberg ist genau umgekehrt - zwei Siege und eine Niederlage. Wobei man sagen muss, dass die Niederlage am letzten Spieltag gegen die SG Dittelbrunn unnötig war. Ziel der jungen Bamberger Mannschaft ist es, möglichst schnell in die Erfolgsspur zurückzufinden. Am besten gleich in Helmbrechts, damit man Tabellenführer Eggolsheim weiter auf den Fersen bleiben kann.



2.Liga Nord/Mitte 120, Männer

Rot-Weiß Hirschau -

SKC Victoria Bamberg II

Am morgigen Samstag kehrt ein Teil der erfolgreichen Bamberger Kegler, die am vergangenen Wochenende die Silbermedaille im Europapokal erspielten, an den Erfolgsort Hirschau zurück und trifft dort ab 13.15 Uhr auf Rot-Weiß Hirschau. Die Gastgeber stehen aktuell vor Bamberg in der Tabelle. Beide Teams weisen 4:2 Punkte auf, Hirschau hat aber zwei Mannschaftspunkte mehr erspielt. Am letzten Spieltag musste sich der Gastgeber in Kaiserslautern mit 3:5 geschlagen geben, während Bamberg II zu Hause gegen Aufsteiger Luhe-Wildenau erfolgreich war. Beim letztjährigen Gastspiel in Hirschau konnte sich Bambergs Bundesligareserve einen Sieg erspielen. Dass dies in dieser Saison ein äußerst schweres Unterfangen ist, ist der Mannschaft bewusst. Trotzdem wird sie alles in die Waagschale werfen und dann wird man sehen, ob es für einen Punktgewinn reicht. maha