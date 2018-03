Zurück auf Platz 3

Die erste Radball-Mannschaft des RKB Solidarität Gaustadt gewann in der Bayernliga alle Spiele. Damit eroberte sie sich den dritten Tabellenplatz zurück. Lukas Alt und Marko Fichna, der für den erkrankten Marcel Fuchs einsprang, überzeugten in Niedernberg bei Aschaffenburg voll und freuten sich über zwölf Punkte.

Steinwiesen II bezwangen die beiden Gaustadter knapp mit 4:3. Auch denkbar knapp mit 1:0 setzten sich L.Alt/ M. Fichna gegen Burgkunstadt 1 durch. Gegen die Heimmannschaft Niedernberg I hieß es 4:3 für Gaustadt, und die zweite Mannschaft aus Niedernberg wurde sogar mit 9:3 besiegt.

Der letzte Spieltag in dieser Saison findet am Samstag in Kissing bei Augsburg statt. Hier wird auch die zweite Gaustadter Mannschaft mit J. Friedrich und T. Russ wieder mit von der Partie sein. Sie war in Niedernberg spielfrei und muss noch diverse Spiele nachholen.

Die zwei Bezirksligateams vom RKB Solidarität Gaustadt waren beim RVC Steinwiesen zu Gast. Gaustadt V mit Reiner Fuchs und Bernd Friedrich hielt den dritten Tabellenplatz. Eine vermeidbare 2:4-Niederlage gegen Burgkunstadt V sowie drei Siege gegen TSV Hof (kampflos), Steinwiesen IV (2:1) und Steinwiesen V (6:1) standen für die Gaustadter zu Buche. Damit festigte die "Fünfte" den dritten Platz.

Auch die sechste Gaustadter Mannschaft mit Tobias Tramowsky und Markus Eckert nahm sechs Punkte aus Steinwiesen mit. Steinwiesen V verlor gegen Gaustadt VI mit 1:3, und die Punkte gegen den TSV Hof gingen kampflos an die Gaustadter 6, da die Hofer wegen Krankheit nicht antreten konnten. Allerdings gab es auch eine Niederlage, und zwar gegen Steinwiesen IV mit 1:9. Die sechs Punkte reichten allerdings nicht, um sich vom elften Platz abzusetzen. Gaustadt VI bleibt auf einem Abstiegsplatz. rf