Zur Teilsanierung der Zehnthalle

Der Gemeinderat kommt am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr im Rathaus zusammen. Behandelt werden Bauanträge, Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange für das Baugebiet "Am Salzforst" in Steinach und ein erneuter Zuschussantrag des Kindergartens Aschach aufgrund von Mehrkosten, die entstanden sind. Auch werden die Ausschreibungsergebnisse für die Teilsanierung der Zehnthalle Aschach bekanntgegeben. Danach werden die Arbeiten vergeben. sek