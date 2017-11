Zur Ernährung für die Kleinsten

sek



In Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bietet das Mehrgenerationenhaus am Donnerstag, 16., und Donnerstag, 23. November, einen zweiteiligen Kurs "Ich erobere den Familientisch". Die Teilnehmer erhalten viele Anregungen und Rezepte für gesunde und leckere Familienmahlzeiten, an denen schon die Kleinsten teilnehmen können. Referentin ist Antje Omert, Dipl.-Oecotrophologin (Univ.) vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten. Die Teilnahme ist an allen Tagen kostenfrei. Anmeldungen sind zu richten an: www.weiterbildung.bayern.de , Bereich "Ernährung und Bewegung" - Junge Familien. Weitere Informationen erhalten Interessierte über Barbara Hein, Tel.: 09772/932 81 30.