Zumba-Kurs startet in Michelau

Nach den Osterferien startet beim Turnverein ein neuer Zumba-Kurs. An diesem können auch Interessierte teilnehmen, die kein Mitglied des Michelauer Traditionsvereins sind. Beginn ist am Donnerstag, 12. April. Die zehn Kursabende finden immer am Donnerstag in der Angerturnhalle von 20 bis 21 Uhr statt. Geleitet wird der Kurs von der erfahrenen Trainerin Anna Nemmert, die den Teilnehmern schon jetzt jede Menge Spaß und Fitness verspricht. Zu jedem Abend sollte man eine Gymnastikmatte mitbringen. Anmeldungen nimmt Anna Nehling unter Telefonnummer 09571/8900012 oder anna.nehling@gmx.de entgegen. red