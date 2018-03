Zum Wohle Wirsbergs tätig

Die gesellschaftlichen Veranstaltungen des SPD-Ortsvereins Wirsberg wurden von Jung und Alt sehr gut angenommen, sagte Vorsitzender Gottfried Luthardt bei der Hauptversammlung und erinnerte an die verschiedenen Aktivitäten. Ein Ausblick auf die Veranstaltungen im Jahr 2018 rundete den Jahresbericht ab. Der Vorsitzende konnte auch drei neue Mitglieder begrüßen.

Landtagsvizepräsidentin Inge Aures (SPD) startete ihr Referat mit der Aussage: "In München wissen die nichts über unseren Wohnungsmarkt in Oberfranken. Wir brauchen keine Mietpreisbremsen, wir brauchen Wohnungen für die Mitte unserer Gesellschaft!" In dieser Klarheit forderte die Abgeordnete die Verabschiedung des SPD-Gesetzentwurfes, der für Mehrfamilienhäuser Finanzierungserleichterungen und für Mieter eine Anhebung der Einkommensgrenzen vorsieht. Mit Blick auf den Uni-Campus in Kulmbach forderte sie ein staatliches Förderprogramm, das es nicht nur Studentenwerken, sondern auch privaten Investoren und Wohnungsbaugenossenschaften den Bau von Studentenwohnungen ermöglicht.

Bürgermeister Hermann Anselstetter dankte Inge Aures für ihren Einsatz. Als Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags leiste sie an der Seite der Präsidentin Barbara Stamm (CSU) großartige Arbeit und setze sich auch zum Wohle des Marktes Wirsberg ein. "Ihr Engagement für Kirche, Marktgemeinde, Vereine und Bürger ist beispielhaft und von hoher Kompetenz geprägt. Wenn ich Ihren Einsatz für das geplante Mehrfachmittelzentrum betrachte, dann verblassen andere Landtagsabgeordnete jämmerlich."

Aus den Händen der SPD-Kreisvorsitzenden erhielt Schriftführerin Heike Luthardt eine Dankesurkunde für zehnjährige, treue Mitarbeit im Ortsverein. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Gottfried Luthardt, zweiter Vorsitzender Jörg Treutler, Kassier Bernd Welsch, Schriftführerin Heike Luthardt. Zu Beisitzern wurden gewählt: Rosi Geigner, Iris Blätterlein, Hermann Anselstetter, Heinrich Hückmann, Manfred Szczina, Andreas Moritz, Udo Petzoldt, Gilbert Ringsdorf und Norbert Blätterlein. Als Revisoren fungieren: Irmgard Wölfel und Erika Lauterbach. Werner Reißaus