Zum Weihnachtsmarkt nach Eisenach

Am Samstag, 2. Dezember, startet um 8.30 Uhr der Obst- und Gartenbauverein Kleinweisach zu seiner Weihnachtsmarktfahrt zum historischen Weihnachtsmarkt auf der Wartburg in Eisenach. Auf dem Weg dorthin wird ein Zwischenstopp in Schmalkalden eingelegt und die Viba-Nougat-Welt besucht. Anmeldung bis Mittwoch, 15. November, bei Lydia Nein, Tel. 09552/921495, oder bei Käthe Bilner, Tel. 09552/ 1858. red