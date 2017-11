Zum Wegwerfen viel zu schade

Der Bund Naturschutz organisiert unter dem Motto "Reparieren statt Wegwerfen" wieder ein Repaircafè in Nüdlingen. Anders als im gedruckten Jahresprogramm angekündigt, findet das Repaircafé eine Woche später statt, nämlich am Samstag, 25. November, in der alten Schule im Gastronomieraum neben der Kirche, Wurmerich 1. Zwischen 10 und 14 Uhr können defekte Geräte oder Gegenstände dorthin gebracht werden. Seit 2015 veranstaltet die Kreisgruppe des Bundes Naturschutz gemeinsam mit erfahrenen Akteuren des Vereins "Repair Café Schweinfurt" ein Repaircafé. Kaputte Gegenstände, wie mechanische und elektronische Geräte, Spielzeug oder Uhren, können gebracht werden, und die Spezialisten vor Ort sehen, was zu machen ist. Es werden keine Handys oder Computer angenommen. Alle Reparaturen, die innerhalb einer halben Stunde durchgeführt werden können, werden an Ort und Stelle gemacht. Natürlich gibt es Kaffee und Kuchen, um die Wartezeit zu verkürzen. Sollte die Reparatur länger dauern, kann mit den Reparateuren eventuell ein Nachfolgetermin vereinbart werden. Die Reparaturen werden gegen Spende durchgeführt. Mögliche Ersatzteile müssen vor Ort bezahlt werden, heißt es in einer Mitteilung. Weitere Informationen gibt es bei Hannelore Rundell, Tel.: 0170/557 21 10, oder Helga und Theo Hein, Tel.: 0971/2237. red/Foto: Elisabeth Assmann