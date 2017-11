Zum Umgang mit Wut, Trotz und Aggression

"Neulich, als morgens wenig Zeit war und Tim sich schnell anziehen sollte, hat mein Sohn einen Tobsuchtsanfall bekommen und dabei seinen kleinen Bruder umgestoßen. Ein anderes Mal konnte er ruckzuck in seine Klamotten springen und blieb friedlich. Das heißt, er kann sich sehr wohl kontrollieren, wenn er nur will. Wir sollten strenger und konsequenter sein. Er muss lernen zu gehorchen", berichtet ein Vater in der Beratung. Der Umgang mit Stress und die Fähigkeit, gelassen zu bleiben, ist keine feste Größe, weder bei Eltern noch bei Kindern. Man sollte die stressreiche Situation mit den Augen des Kindes betrachten, um so Lösungen zu finden. Dazu leitet Ilona Schwertner-Welker, Diplompsychologin, am Mittwoch, 8. November, beim Kinderschutzbund Erlangen eine Gesprächsgruppe mit dem Thema "Bloß kein Stress - Zum Umgang mit Wut, Trotz und Aggressionen". Interessierte sind hierzu um 20 Uhr in der Strümpellstraße 10 willkommen. red