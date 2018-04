Zum Seniorentreffen am Zeiler Käppele

Am Dienstag, 10. April, ist am Zeiler Käppele das große Seniorentreffen der Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu". Die Krümler Senioren nehmen teil und bilden Fahrgemeinschaften. Abfahrt ist am Dorfplatz um 13.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Helene Ortloff entgegen, Ruf 9607. wo