Zum Schutz der Wale

Die Rewe Weich oHG in Bamberg hat 5223,52 Euro an die Wal- und Delfinschutz gGmbH (WDC) in München gespendet.

Schon seit Jahren setzt sich der stellvertretende Marktleiter Mendez Velazquez vom Rewe-Markt Weich in der Pödeldorfer Straße für soziale Aktionen ein, heißt es in der Mitteilung. Mit einer Spendenaktion unterstützt er nun den Kampf gegen den Plastikmüll. Zudem reichte er das gemeinnützige Projekt bei einem firmeninternen Wettbewerb ein und begeisterte damit auch die Rewe-Zentrale in Köln: Der Gewinn über 250 Euro ging ebenfalls zugunsten des WDC, so dass nun insgesamt der stolze Spendenbetrag von 5.223,52 Euro an die Tierschützer überreicht werden konnte. red