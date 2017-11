Zum Nachbarn nach Neudrossenfeld

Zehn von zwölf möglichen Punkten: Das ist die Bilanz der "Volley.ballarinas" der VG Bamberg nach vier Heimspielen in der Regionalliga Südost in Folge. Nun stellt sich die Frage, wie viele der 15 möglichen Punkte die VG-Volleyballerinnen bei ihren fünf kommenden Auswärtsspielen in Serie holen werden?

Die erste Station der Auswärtstour durch Bayern führt die Volley.ballarinas ins nahe gelegene Neudrossenfeld, wo sie am Sonntag um 16 Uhr gegen die N. H. Young Volleys antreten - definitiv keine leichte Aufgabe.

Die Young Volleys liegen mit zwölf Punkten aus sieben Spielen auf Platz 3 der Tabelle. Sie sind ein ausgesprochen heimstarkes Team, wie es sich etwa im überzeugenden 3:0-Sieg über den Tabellenführer und Meisterschaftsfavoriten TSV Obergünzburg zeigt.

Um in Neudrossenfeld als Sieger das Spielfeld verlassen zu können, müssen sich die Bambergerinnen wieder voll auf ihre Stärken konzentrieren, die sie zuletzt gegen die Esting Elephants und das Tabellenschlusslicht aus Erlangen eindrucksvoll demonstrierten: druckvoll im Aufschlag, sicher in der Annahme, variabel in Zuspiel, willensstark im Angriff sowie aggressiv im Block und dabei geschlossen als Mannschaft auftretend, die keinen Ball verloren gibt.

Coach Bekim Aliu, der sichtlich zufrieden mit den letzten Trainings- und Wettkampfsleistungen war, forderte auch unter der Woche im Training seinen Volley.ballarinas alles ab, um optimal auf die kommenden Auswärtsaufgaben vorbereitet zu sein. "Wir haben die letzten Wochen wirklich guten Volleyball gezeigt. Die Mannschaft hat sich gefunden und die Mechanismen zwischen den einzelnen Elementen greifen immer besser ineinander. Nun müssen weiter hart arbeiten, um unserer Spiel zu stabilisieren und auf das nächste Level zu heben. Nur so können wir in den nächsten schweren Auswärtsspielen bestehen", so Aliu. nr