Zum Gottesdienst steigen Drachen in den herbstlichen Himmel

Schon von Weitem wurde man auf etwas Außergewöhnliches hingewiesen. Eine Stunde vor Beginn sah man aus der Ferne etliche Drachen im Wind stehen.

Der Seelsorgebereich Bad Staffelstein-Banzer Stift-Lautergrund hatte zu einem besonderen Gottesdienst am Sonntagnachmittag am Fischerkreuz zwischen Oberlangheim und Uetzing eingeladen. Mit dem Lied "Über den Wolken" wurden die Kinder am Sonntag mit ihren Eltern und Großeltern eingestimmt.



Musikalische Begleitung

Unter dem Motto "Hier steh ich" fand ein Wortgottesdienst mit Stadtpfarrer Georg Birkel aus Bad Staffelstein auf der Berghöhe statt.

Thomas Sniehotta aus Bad Staffelstein am Keyboard umrahmte den Gottesdienst musikalisch. Zum "Vater unser" stellten sich die Erwachsenen und Kinder in einem großen Kreis auf. Anita Wudy und Theresa Rübensaal trugen abwechselnd eine Litanei vor.

Anschließend verbrachten alle bei Säften, Wasser, Kaffee und Kuchen einen schönen Nachmittag. Dabei ließen alle bei herbstlichem Wetter ihre mitgebrachten Drachen hoch in die Luft steigen.