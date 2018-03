Zum Glück fiel 1939 die Heizung aus

Das Schicksal oder der reine Zufall haben im Leben von Marianne Oppel oft das Drehbuch geschrieben, umd das Resultat hat sich oft als Gewinn herausgestellt. Mit einer Freundin war die Jubilarin, die am Mittwoch 95 Jahre alt geworden ist, am letzten Abend des Jahres 1939 auf einer Tanzveranstaltung in Sonneberg. Im Tanzsaal fiel dann die Heizung aus. Dann wechselten die beiden jungen Damen kurzerhand das Lokal und gingen zum Neujahrstanz ins Sonneberger Schützenhaus. Dort war auch Albert Oppel aus dem Coburger Stadtteil Neuses.

Marianne, geborene Schönheit, schien ihm wohl auf den ersten Blick zu gefallen. Wild entschlossen forderte er Marianne zum Tanz auf - und eine Liebesgeschichte nahm ihren Lauf.

"Wir haben viele schöne Jahre miteinander erlebt, bis mein Mann vor 20 Jahren verstarb", erinnert sich Marianne Oppel an ihrem Geburtstag. "Ich kann ihn nicht vergessen, er wird immer bei mir sein."

Marianne Schönheit erblickte am 7. März 1923 in Oberlind das Licht der Welt. Sie hatte zwei Brüder. Ihre Mutter verstarb aber schon 1934. Ihre Großmutter Rosa Enke nahm die Kinder zu sich.

Albert Oppel musste zum Arbeitsdienst. Später war er an der Ostfront in Russland im Militäreinsatz. "Beim ersten Urlaub im Jahr 1942 haben wir uns verlobt und 1944 geheiratet", berichtet Marianne Oppel. Und dann spielte wieder das Schicksal eine segensreiche Rolle: Am 21. Mai 1945, also kurz nach Kriegsende, kam die gemeinsame Tochter Marliese auf die Welt, und gleich im Juni 1945 war auch der junge Ehemann und Vater wieder zu Hause. Er hatte eine Kriegsverletzung am Fuß erlitten, die ihn vor der sowjetischen Kriegsgefangenschaft bewahrte.

Das junge Paar lebte zunächst in Sonneberg, aber als bekannt wurde, dass die Sowjets die US-Amerikaner als Besatzungsmacht in Thüringen ablösen sollten, flüchteten sie in den Westen. Mit Marliese im Kinderwagen ging es zu Fuß nach Coburg-Neuses zu Alberts Eltern. In deren Haus wohnt Marianne noch heute. Im selben Haus wohnt auch Sohn Rainer Oppel mit seiner Gattin.

Außer den beiden Kindern gratulierten auch vier Enkel und vier Urenkel zum Geburtstag. Eine besondere Leidenschaft der Jubilarin ist das Stricken. mako