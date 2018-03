Zum ersten Mal beim Abendmahl

Weitere 19 Jugendliche feierten am Sonntag Konfirmation in Kronach. Zum ersten Mal das heilige Abendmahl empfingen: Laura Albrecht, Lena Albrecht, Manuel Geißer, Hanna Grubert, Felix Gundermann, Justus Hänchen, Vanessa Köhler, Lily Krause, Antonia Lang, Diana Maier, Johannes Mattes, Pascal-Leon May, Justin Moser, Laura-Sophia Rampacher, Frederik Schädla, Alina Schaub, Elias Schmitt, Milina Teider und Emely Wojak. Unser Bild zeigt sie mit Pfarrer Martin Gundermann und Religionspädagogin Miriam Zöllner. Foto: hs