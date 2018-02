Zum Biber an die Itz

Im 19. Jahrhundert war die Art in Bayern ausgestorben, nun erobern die Biber wieder heimische Flüsse und Ufer. Am Sonntag, 25. Februar, wird ein Biberrevier an der Itz besucht. Bei dieser Biberexkursion gibt es auch für Kinder viel zu entdecken, so die Mitteilung. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind erforderlich. Referentin ist die Waldpädagogin Heike Heß. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Wassergasse bei Elektro-Kirchner. red