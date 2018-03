Zum 90. ein großes Fest

In erstaunlicher körperlicher und geistiger Frische feierte Hedwig Thomas, geborene Banzer, ihren 90. Geburtstag. Sie ist die älteste von neun Geschwistern, von denen vier noch leben. Ihre große Verwandtschaft - rund 50 Personen - hatte die Jubilarin ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.

Die gebürtige Heuchelheimerin hatte mit ihrem 1985 verstorbenen Mann Edmund bis in die 1980er Jahre eine Vollerwerbslandwirtschaft auf ihrem Aussiedlerhof nahe der Autobahn geführt. Vor ihrer Heirat war sie in Höchstadt und in Bad Kissingen "in Stellung", wie die Arbeit im Haushalt damals genannt wurde. Später war sie 20 Jahre lang "Mädchen für alles" im Schlüsselfelder Gasthof Storch.



Acht Enkel, sechs Urenkel

Aus ihrer 1958 geschlossenen Ehe gingen drei Kinder hervor. Heute gehören acht Enkel und sechs Urenkel zur Familie. Nach einem Rezept für ihre ungewöhnlich gute Verfassung befragt, lacht Hedwig Thomas. "Einfach immer so weitermachen", empfiehlt sie.

Noch heute läuft die 90-Jährige Tag für Tag ein gewisses Pensum. Auch bei der Seniorengymnastik oder den Seniorennachmittagen in Schlüsselfeld kann man sie antreffen.

Eines fasziniert an der Jubilarin ganz besonders: Sie kann aus vollstem Herzen lachen.

Unter den vielen Gästen waren auch zwei ihrer Cousins, die den Priesterberuf ergriffen haben: Die Pfarrer im Ruhestand Veit Dennert und Edmund Kräck. Bürgermeister Johannes Krapp überbrachte die Glückwünsche der Stadt. See