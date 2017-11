Zum 25. Mal Talentschau beim MTV

Die jungen Tenniscracks schlagen wieder auf: Zum 25. Mal veranstaltet der MTV Bamberg am Wochenende ein DTB-Jugendranglistenturnier. Beim diesjährigen "Wäsche-Walter-Cup" gehen wieder hochkarätige Spieler aus dem gesamten Bundesgebiet an den Start, um wertvolle Punkte für die deutsche Rangliste zu sammeln. Auch die jungen Tennis-Asse aus der Region wollen kräftig mitmischen.



Lokalmatadoren am Start

Vom MTV Bamberg sind Philipp Koch, Victoria Barthelmes, Lukas Denk, Adrian Walter, Marika Kempinski, Lukas Köhler, Emily Fischer, Julia Bergmann, Nena Tröger und Hannes Vornlocher dabei, während der TC Bamberg mit Steven Stasiuk und Ronja Kramer vertreten ist. "Es wird nicht leicht für die Lokalmatadore bei dem besten Turnier der bayerischen Hallensaison, was Beteiligung und Spielstärke betreffen. Eine Halbfinalteilnahme wäre schon ein riesiger Erfolg. Man darf gespannt sein, wie sich unsere Talente in den starken Feldern schlagen", so Turnierdirektor und Organisator Harald Bungsche.



Gespielt wird in drei Hallen

Gespielt wird ab diesem Freitag um 14 Uhr in den Hallen des MTV Bamberg, des TC Hallstadt und bei Olymp-Tennis in Möhrendorf. Am Samstag und am Sonntag fliegen die Bälle ab 9 Uhr. red