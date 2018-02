Zum 20. Leutenbacher Bühnenjubiläum trumpft Opa auf

"Trau keinem Opa", ein Schwank in drei Akten von Dieter Adam, stand dieses Jahr auf dem Programm der Theatergruppe des Kultur- und Fördervereins Leutenbach. Es waren die 20. Theatertage des Vereins. Sie erwiesen sich erneut als voller Erfolg und fügen sich damit in eine lange Theatertradition von Leutenbach ein. Fünf Aufführungen fanden im Pfarrheim statt. Die Karten waren schnell vergriffen.

Die acht Schauspieler sprühten vor Spielfreude, der Funke sprang schnell auf ein begeistertes Publikum über. Es gab viel zu Lachen. Die Schwiegertöchter Klara Finger (Petra Ruppert) und Anni Finger (Sonja Siebenhaar) wollen ihren Opa Maximilian Finger (Gerhard Dittrich) in das Altersheim abschieben. Sie sind auf sein Haus und Geld scharf.

Der Opa durchschaut das und spielt scheinbar mit. Er hört nichts, in Wirklichkeit aber versteht er alles. Seine Enkelin Conny Finger (Lisa Ismeier) ist auf seiner Seite. Ihr Freund Markus Brandstetter (Lars Teichert) unterstützt sie dabei. Dank des indischen Wunderheilers Rama But Rama wird er vorübergehend in einen jüngeren Opa verwandelt.

Im weiteren Verlauf des Geschehens ergibt sich ein sehr kompliziertes Familiengeflecht. Die labilen Schwiegersöhne sind sich aufgrund einer nicht so einwandfreien Vergangenheit über eine Vaterrolle nicht einig, was natürlich Ärger mit ihren resoluten Frauen gibt. Heidi Brandstetter (Christine Drummer) schaffte im Durcheinander Klarheit, sodass zum Schluss doch ein Happy End steht.

Seit Oktober haben die Leutenbacher Akteure unter der Regie von Alexander Kaul und Otto Drummer fleißig geübt. Um die Maske kümmerte sich Andrea Drummer vom Friseursalon Struweliese. Das Bühnenbild gestaltet die Gruppe traditionsgemäß selbst.

Markus Kern, Reini Götz, Monika Kaul und Ingrid Ismeier ließen zum Abschluss in kurzen Sketchen die gespielten Theaterstücke der letzten 20 Jahre aufleben.

20 Jahre Theaterspiel, das war auch Anlass für den Kultur- und Förderverein, je einen Euro pro Eintrittskarte an die Ortsvereine abzugeben, die Jugendarbeit pflegen. gal