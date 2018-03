Zukunft des KSV Bamberg steht in den Sternen

Der Kraft-Sport-Verein (KSV) Bamberg blickt in eine ungewisse Zukunft. Der Ringerklub wird in der kommenden Saison keine Mannschaft für den Ligabetrieb mehr melden. Zudem soll auf der Jahreshauptversammlung am 29. April über den Fortbestand des Vereins gesprochen werden.

Der KSV hatte im Bereich der Männer in den letzten drei Jahren zwei Mannschaften im Ligabetrieb. Dies gelang durch die enge Zusammenarbeit mit den Kämpfern und Trainern des AC Bavaria Forchheim. Die sportliche Leitung der Forchheimer hat sich nun dazu entschlossen, eine eigene Mannschaft zu stellen. Dadurch und infolge des Weggangs von weiteren Ringern, auch bei den Schülern, kann der KSV Bamberg in der kommenden Saison 2018 keine vollwertige und wettbewerbsfähige Staffel mehr stellen, die weder in der Landesliga noch in der Gruppenliga oder in der Jugend-Oberliga konkurrenzfähig wäre. Die zahlreichen Unwägbarkeiten bei den noch verfügbaren Athleten und die Vakanz des Männertrainers haben die Vereinsführung dazu veranlasst, keine Männer- und Schülermannschaft für den Ligabetrieb 2018 zu melden.

Hinzu kommt, dass die Hilfsbereitschaft und das Engagement von Vereinsmitgliedern und Familienangehörigen kaum mehr vorhanden sind, um die Vorstandschaft bei der Ausrichtung von Heimkämpfen und sonstigen Aufgaben zu unterstützen. Über eine lange Zeit hinweg haben die KSV-Verantwortlichen vergeblich versucht, Helfer zu gewinnen. Durch den Umstand, dass der KSV das Traineramt für die Männer nicht besetzen kann und die Schülerbetreuer maximal bis zum Ende des Jahres im Amt sein werden, stellt sich die sich die Frage, ob eine sportliche Fortführung des Vereins überhaupt noch möglich ist. Zudem müssen die Funktionen wie Vorstand, Kassier, Schriftführer, Jugend-, Zeug- und Sportwart im nächsten Jahr neu besetzt werden.

Anfang 2018 fand bereits mit allen Verantwortlichen eine Besprechung statt, bei der intensiv nach Lösungen und Ansätzen für das Fortbestehen des KSV Bamberg gesucht wurde. Es kam aber zu keinem brauchbaren Ergebnis. Die Vorstände Thomas Tomaszek und Petra Lurz wollen bei der Jahreshauptversammlung am 29. April die prekäre Situation mit den Mitgliedern besprechen. Es muss die Frage gestellt und beantwortet werden, ob der KSV in Zukunft noch bestehen und weiter existieren kann.

Der KSV Bamberg blickt auf viele Erfolge seiner Schüler- und Männermannschaften (Landesligameister 2015) zurück. Zudem haben die aktiven Ringer bei überregionalen Turnieren und Meisterschaften in den vergangenen Jahren den Verein erfolgreich vertreten.

Auch bei den Schülerturnieren konnte der KSV herausragende Leistungen bei den Meisterschaften bis zur deutschen Ebene feiern.