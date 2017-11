Zugausfälle

Die Deutsche Bahn AG weist darauf hin, dass aufgrund von Bauarbeiten es in der Zeit von Montag, 6., bis Sonntag, 26. November, zwischen Nürnberg und Bamberg zu Zugausfällen und geänderten Fahrzeiten kommt. Mehrere S-Bahnen und RE-Züge fallen in verschiedenen Abschnitten aus. Außerdem fahren mehrere RE-Züge und S-Bahnen von Bamberg bis Nürnberg in verschiedenen Abschnitten mit veränderten Fahrzeiten. Fahrplaninformationen sind unter bauinfos.deutschebahn.com/docs/bayern/infos/820_890_1_06-26112017_fahrplan.pdf erhältlich. red