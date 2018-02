Zufriedenheit beim TV Ebern

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat sich der TV Ebern unter Spielertrainer Johannes Fischer in der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels als Tabellenfünfter etabliert. Fischer zeigt sich durchaus zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf in der Kreisliga, in der es für die junge Garde galt, Fuß zu fassen und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

Die "Turner" haben sieben Punkte Abstand zu den Relegationsplätzen. Gespannt darf man sein, ob der TVE den Fortgang von Simon Fischer, der sich aus beruflichen Gründen in der Winterpause dem Ligakonkurrenten TSV Staffelstein (9.) angeschlossen hat, kompensieren kann. Er zählt in der Kreisliga zu den Torjägern und hat mit 26 mehr als die Hälfte der Eberner Tore geschossen. Ansonsten hat sich personell bei den Mannen um Trainer Hannes Fischer nichts getan. In der neuen Saison übt er im zusammen mit Torwart Jens Kapell das Traineramt aus und bleibt dem TVE als Spieler erhalten.

Am Sonntag ist Trainingsauftakt. - Das Vorbereitungsprogramm, Freitag, 9. Februar, 18.30 Uhr: gegen den Tabellenführer der Bamberger Kreisliga, SV Zapfendorf; Sonntag, 10. Februar, 14 Uhr: beim Kreisligisten SC Reichmannsdorf; Freitag, 16. Februar, bis Sonntag, 18. Februar: Trainingslager in Pilsen; Samstag, 24. Februar, 14 Uhr: gegen den FC Lichtenfels II; Sonntag, 25. Februar, 15 Uhr: gegen den Bezirksligisten FC Oberhaid; Samstag, 3. März, 15 Uhr: gegen den FC Rentweinsdorf; Sonntag, 11. März, 15 Uhr: Punktspiel bei den Coburg Locals. di