Züchter stellen aus

Die Vorbereitungen für die Lokalschau am Samstag/Sonntag, 2./3. Dezember, im Vereinsheim am Haselgraben laufen auf vollen Touren. Die Untersteinacher Geflügel- und Kaninchenzüchter präsentieren dem Publikum zahlreiche Kaninchen-, Tauben- und Geflügelrassen. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag ab 13 Uhr, die offizielle Begrüßung findet um 14 Uhr statt. Beim Züchterabend werden ab 19.30 Uhr die erfolgreichsten Aussteller und Vereinsmeister geehrt. Der Frühschoppen beginnt am Sonntag um 9 Uhr, ab dann kann die Lokalschau besucht werden. red