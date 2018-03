Züchter mit Top-Erfolgen

Der Kleintierzuchtverein Reitsch, der 2019 auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann, glänzte erneut bundesweit und landesweit mit hervorragenden Ergebnissen. In der Herrenberghalle konnte Vorsitzender Arnd Gratzke erneut auf eine erfolgreiche Vereinsarbeit zurückblicken.

Horst Roth wurde mit seinen Fränkischen Trommeltauben rot Deutscher Meister. Den begehrten Titel "Bundessieger 2017" holte sich Bernd Roth mit seinen Deutschen Modeneser Schietti schwarz. Dies nahmen die Mitglieder begeistert zur Kenntnis, ebenso die Auszeichnung Bayerischer Meister mit der Zuchtgemeinschaft Ralf und Björn Schulze sowie Horst Roth. Ein Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen der Vereinsmeister und Pokalsieger.

Vorsitzender Arnd Gratzke - derzeit zählt der Verein 70 Mitglieder - war voll des Lobes über die züchterischen Spitzenleistungen der Reitscher. Vor allem auch auf Kreisebene habe man geglänzt. Absoluter Höhepunkt sei, so Arnd Gratzke, die 49. Gruppenschau der Züchtergruppe Süd Kronach sowie die 45. Kreisjugendschau für Kaninchen unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Rainer Detsch gewesen. An die 500 Tiere konnten bewundert werden. Ergänzt worden sei die Veranstaltung mit der Werner-Laicht-Gedächtnisschau sowie mit der Werbeschau der Deutschen Schautauben-Gruppe Coburg-Südthüringen. Letztendlich sei das Tiermaterial im Kreis Kronach weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt. Gut angenommen worden sei auch die Jungtierbesprechung in Verbindung mit den Kronacher Kleintierzüchtern.

Jugendleiter Bernd Roth sowie die Zuchtwarte für Geflügel Bernhard Förtsch, für Tauben Horst Roth, und für Kaninchen Arnd Gratzke, ergänzten mit ihren Berichten die positive Bilanz des Vorsitzenden. Die Förderung der Qualität, so die Zuchtwarte, dürfe auch zukünftig nicht vernachlässigt werden. Außerdem berichtete Ringwart Horst Roth von einem Spitzenergebnis mit 880 Ringen.

Jugendleiter Bernd Roth appellierte an die Züchterfreunde, verstärkt die Jugend in die Vereinsarbeit mit einzubinden. Mit Christian Jakob sowie Niklas Plaster habe man erfreulicherweise zwei neue Jungzüchter gewinnen können, was mit großem Applaus bedacht wurde.

Einer der Höhepunkte war die Auszeichnung der Vereinsmeister und Pokalsieger durch Ehrenmitglied Manfred Becker. Vereinsmeister Jugend (Tauben): Anne und Lea Roth , Senioren Tauben: Bernd Roth, Wassergeflügel Bernhard Förtsch, Kaninchen Arnd Gratzke. Pokalsieger: Tauben Harald Löffler, Wassergeflügel Barbara Lang, Kaninchen Arthur Müller, Jugend Geflügel Sophie Rühr, Jugend Kaninchen Mike Müller.

Der Kleintierzuchtverein Reitsch wird am 10. und 11. November die Kreisschau für Geflügel sowie die Kreisjugendschau in der vereinseigenen Herrenberghalle ausrichten. Die Jungtierbesprechung zusammen mit den Kronacher Kleintierzüchtern wurde auf den 29. September terminiert. 2019 können die Reitscher Kleintierzüchter 2019 auf ihr fünfzigjähriges Bestehen zurückblicken.



Gerd Fleischmann