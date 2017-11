Zubereitung von Forelle, Karpfen und Saibling

red



Die Volkshochschule Kronach bietet mit Karl-Heinz Hildner den Kochkurs "Forelle, Karpfen und Saibling - filetieren und Zubereiten" an. In diesem Kochkurs erhalten Sie interessante Tipps und Tricks zur Fischzubereitung. Der Kurs findet am 15. November von 19 bis 20 Uhr in der Schulküche der Grundschule Steinwiesen, Georg-Rascher-Straße 3, statt. Anmeldung über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de