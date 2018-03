Zu Werten und Glaubenssätzen

sek



Neue Wege gehen! Ich würde ja gerne, aber ...Wie gelingt es, mich von Glaubenssätzen und inneren Blockaden zu befreien? Stefan Draude, Ingenieur, Gesundheitspraktiker und Coach macht dies erfahrbar. Am Freitag, 23. März, findet ab 18.30 Uhr ein Abend zum Kennenlernen von "The Work" von Byron Katie statt. Dies ist eine Methode, um die eigenen Gedanken zu überprüfen. Am Samstag, 24. März, ab 9.30 Uhr kann man seine Werte und Glaubenssätze kennenlernen. Beide Veranstaltungen finden im Seminarraum der Gesundheitspraxis Wöltche, Goethestraße 7, in Bad Kissingen statt. Anmeldungen bei Theresia Wöltche (Tel.: 0971/785 06 06, Mail: kontakt@gesundheitspraxis.woeltche.de ).