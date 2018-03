Zu viert am Flügel

Rauschenden Beifall erhielt die Klavierklasse der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen bei ihrem Auftritt in Bad Bocklets Kursaal. Die jungen Leute spielten unter der Leitung von Ariadne Weigert. Besonders unterhaltsam war der Galopp Marche von Albert Lavignac, gespielt von Barbara Stumpf, Luisa Steg, Lukas Schier und Michaela Groh. Dabei teilten sich vier Pianisten einen Flügel. So war mit einer guten Choreografie für gute Unterhaltung gesorgt. red