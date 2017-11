Zu viel Alkohol: Frau lag auf Straße

Mitten auf der Straße in der Fußgängerzone in Coburg lag eine 47 Jahre alte Frau am frühen Mittwochabend. Der Grund dafür - so berichtet die Polizeiinspektion Coburg - war den alarmierten Polizeibeamten schnell klar. Die Frau hatte offensichtlich so viel Alkohol getrunken, dass sie ihren Weg alleine nicht mehr fortsetzen konnte.

Sie wurde zunächst mit dem herbeigeholten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Hier erholte sie sich zusehends und fing dann an, in der Notaufnahme zu randalieren. Man wusste sich nicht mehr zu helfen und verständigte erneut die Polizei. Die Polizisten luden die uneinsichtige Frau ins Auto und brachten sie zur Dienststelle, wo sie dann ihren Rausch ausschlafen konnte. red