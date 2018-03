Zu tief ins Glas geschaut und gestürzt

Ein aufmerksamer Bürger hat am Freitagabend die Polizei gerufen, weil er eine offenbar stark betrunkene und gestürzte Person am Parkplatz der Klinik Heiligenfeld gesehen hatte. Die Streife traf den alkoholisierten 46-Jährige n auf der Südbrücke an. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,3 Promille. Da der Mann seinen Weg nicht gefahrlos selbstständig fortsetzen konnte, wurde er in Gewahrsam genom-men und zu Hause der Ehefrau übergeben. pol