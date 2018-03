Zu spät reagiert und aufgefahren

Auf der Autobahnausfahrt bei Elfershausen kam es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall, als eine 32-jährige Fiat-Fahrerin an der Einmündung zur Bundesstraße 287 verkehrsbedingt halten musste. Ein nachfolgender 27-jähriger Fahrer eines Seat bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. An den Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 1500 Euro. pol