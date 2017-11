Zu spät reagiert und aufgefahren

Am Mittwochabend fuhren zwei Pkw die Berliner Straße stadtauswärts. Der vorausfahrende Renault-Fahrer wollte an einem Restaurant links auf den Parkplatz fahren. Die folgende VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro. pol