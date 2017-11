Zu spät reagiert und aufgefahren

Ein VW-Fahrer fuhr am Mittwochvormittag

an der Anschlussstelle Hammelburg von der A 7 ab und wollte in Richtung Hammelburg auf die B 287 einbiegen. Eine folgende VW-Fahrerin merkte dies zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro. pol