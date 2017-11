Zu spät gebremst und aufgefahren

Gegen 7.15 Uhr kam es an der Kreuzung Ostring/Wendelinusstraße zu einem Auffahrunfall. Ein Fiat- Fahrer fuhr auf einen Skoda auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste, so dass ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro entstand. Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es gegen 10.40 Uhr, als eine Landrover-Fahrerin die Heiligenfelder Allee in Richtung Westring befuhr. Beim Rechtsabbiegen hielt sie an, dabei fuhr die nachfolgende Fahrerin eines Daimler leicht auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. pol