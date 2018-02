Zu schnell in die Kurve

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schwingen und der B 85 ereignete sich am Samstag gegen 4 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und circa 11 000 Euro Sachschaden. Ein 18-Jähriger aus dem Gemeindebereich Mainleus war mit seinem Pkw von Schwingen kommend in Richtung B 85 unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf feuchter und teilweise mit Laub bedeckter Fahrbahn geriet der Pkw in der dortigen Rechtskurve nach links in die Leitplanke. Durch den heftigen Aufprall wurde einer der drei Mitfahrer leicht verletzt. Der Pkw wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt zehn Schutzplankenfelder wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der nüchterne Fahranfänger muss mit einem hohen Bußgeld und einer Nachschulung rechnen. pol