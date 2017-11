Zu schnell bei Nässe - mit erheblichen Folgen

Sachschaden in Höhe von 27 000 Euro und drei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagabend auf der A 7 bei Elfershausen. Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Audi in Richtung Kassel. Auf der nassen Fahrbahn verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte in die Mittelleitplanke und danach quer über die Fahrbahn gegen den Nissan einer 26-Jährigen. Durch die Kollision verlor die Fahrerin ebenfalls die Kontrolle über ihren Geländewagen und prallte in die Außenleitplanke. Dabei zogen sie und ihre beiden Mitfahrerinnen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Hammelburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. pol