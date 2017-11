Zu schnell auf regennasser Fahrbahn

Am Sonntagmittag war eine Autofahrerin auf der Bundesstraße 287 von Nüdlingen in Richtung Münnerstadt unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Münnerstadt kam die 75-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn im Auslauf einer Rechtskurve ins Schleudern. Sie geriet mit der Front ihres Wagens in ein Leitplankenfeld, kam ins Schleudern und schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro, schätzt die Polizei. Die Fahrerin blieb unverletzt. pol