Zu schnell auf feuchter Fahrbahn

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag in Schondra ereignet hat. Ein 26-jähriger Autofahrer wollte um die Mittagszeit von der Brückenauer Straße nach links ins Gewerbegebiet "Im Märzgrund" abbiegen. Er unterschätzte offensichtlich die feuchte Fahrbahn, teilt die Polizei mit. Zu schnell unterwegs: Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit rutschte der Pkw im Kreuzungsbereich geradeaus weiter und schleuderte gegen die Leitplanke. Während der junge Mann unverletzt blieb, wurde sein Fahrzeug durch den heftigen Aufprall im Frontbereich massiv beschädigt. Auch an der Leitplanke blieb ein deutlicher Schaden zurück. Die Beamten leiteten gegen den Fahrer ein Bußgeldverfahren ein.