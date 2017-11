Zu "Holiday on Ice" nach Frankfurt

Der VdK-Ortsverband lädt am 5. Januar zu einer Tagesfahrt nach Frankfurt/Main ein. Um 10 Uhr startet die Busfahrt zu Adler-Moden in Haibach mit Modenschau bei Kaffee und Kuchen. Am späten Nachmittag Weiterfahrt in die Festhalle Frankfurt mit Besuch von Holiday on Ice mit der neuen Show "Atlantis". Gegen 21.30 Uhr ist Rückfahrt nach Redwitz. Anmeldungen sind noch bis Samstag, 18. Novembe,r beim Vorsitzenden Dieter Werthmann, Telefon 09574/653575 möglich. red