Zu geizig, um eine Tafel Schokolade zu zahlen

Ein Kunde beobachtete am Dienstag einen Mann dabei, wie dieser in einem Supermarkt in der Bamberger Straße eine Tafel Schokolade einsteckte. Als dieser an der Kasse andere Lebensmittel bezahlte, sprach ihn der Filialleiter auf den Diebstahl an. Der 45-Jährige händigte daraufhin die Schokolade im Wert von 1,39 Euro aus. Den Ladendieb erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.