Zu Gast bei Heidi Kaiser

Im Juli drehte ein Kamerateam des Bayerischen Rundfunks im Eichenhof von Heidi und Andreas Kaiser. Und zwar eine Folge für die neunte Staffel der Erfolgsserie "Landfrauenküche". Ausgestrahlt wird der Film mit der Agraringenieurin, Bäuerin und Kauffrau aus Pettstadt nun am heutigen Montag um 20.15 Uhr im Dritten Programm. Das Konzept der Sendung lautet: Sieben Landfrauen aus den sieben bayerischen Bezirken kommen zusammen, um sich kennenzulernen und gegenseitig zu bekochen. In der Folge mit Heidi Kaiser wird erzählt, dass auf dem Eichenhof über 100 Sorten Kartoffeln, dazu Kürbisse, Schnittblumen und Erdbeeren angebaut werden. Im PR-Text des BR heißt es: "Heidi findet man entweder auf dem Feld oder in der Hofküche: Torten und Kuchen sind ihre Spezialität, die sie zusammen mit Produkten von anderen Bauern aus der Region auf ihrem Hofladen mit Café anbietet."