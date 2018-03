Zu einem Brand gerufen

Die Jahresversammlung der Feuerwehr Geusfeld fand in der Gastwirtschaft Wengel-Müller statt. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Ludwig Popp, gab vor über 60 Mitgliedern den Jahresrückblick. Der Verein zählt zurzeit 111 Mitglieder.

Jugendwart Alexander Stahl beleuchtete die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Elf aktive Jugendliche (davon drei Mädchen) gehören aktuell der Geusfelder Feuerwehr an.

Kommandant Jürgen Fösel gab seinen Tätigkeitsbericht ab. Im vergangenen Jahr 2017 hatte die Geusfelder Wehr einen Brandeinsatz. Eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine hatte Feuer gefangen.

Ferner erinnerte der Kommandant an vier Verkehrsabsicherungen, einen Einsatz bei einem Verkehrsunfall in Wustviel und sieben Übungen. An den Übungen beteiligten sich laut Fösel durchschnittlich zwischen sechs und 13 Feuerwehrleute. Der aktiven Wehr stehen zurzeit 21 Feuerwehrmänner zur Verfügung. Weiter sprach der Kommandant die Truppmann-Ausbildung an und stellte mit Bedauern fest, dass sich von den insgesamt neun in Frage kommenden Personen nur fünf für die Ausbildung angemeldet haben und bis jetzt nur einer daran teilnimmt.



Würdigung

Bürgermeister Matthias Bäuerlein lobte die gute Arbeit der Feuerwehr Geusfeld. Er unterstrich die große Bedeutung der Feuerwehren und ihrer Vereine in den einzelnen Orten.

Abschließend wurde Helmut Bühl aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet. Vorsitzender Ludwig Popp dankte ihm für seine 40-jährige Dienstzeit bei der Feuerwehr und überreichte ihm eine Urkunde. heki