Zivilstreife findet Rauschgift

Sowohl bei der Personenkontrolle als auch bei einem Durchgang durch dessen Wohnung fanden Beamte der zivilen Einsatzgruppe aus Coburg am Donnerstagabend bei einem 16-Jährigen Rauschgift. Beim Verlassen eines Supermarktes in der Coburger Straße geriet gegen 19 Uhr der 16 Jahre junge Mann ins Visier der Zivilpolizisten. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Ordnungshüter zunächst eine geringe Menge Marihuana sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. In der Wohnung entdeckten die Beamten noch weitere Betäubungsmittel sowie Rauschgiftutensilien, die sie noch vor Ort sicherstellten. Gegen den jungen Mann wird jetzt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zudem kam er in die Obhut der Mutter, was sicherlich ein ernstes Gespräch nach sich zog. pol