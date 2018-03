Zivilcourage lässt sich lernen

red



Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Dom/Obere Pfarre Bamberg und das KAB Bildungswerk Bamberg laden am Mittwoch, 18. April, um 14.30 Uhr zum Vortrag mit Verhaltenstraining in das Gemeindezentrum St. Urban in Bamberg ein.Beim Verhaltenstraining wird aufgezeigt und geübt, wie man sich in kritischen Situationen richtig verhält. Einen Notruf absetzen und sich Hilfe holen kann jeder - auch eine Person mit Gehhilfe oder Rollator. Wichtig ist Andere mit ins Boot holen, sagt Kriminalhauptkommissar Wilfried Kunze. Er arbeitet seit über zehn Jahren im Bereich Prävention. Er weist auch darauf hin, dass die Polizei auf Hilfe angewiesen ist. Angst muss keiner haben die Polizei auf Verdacht zu rufen.Eine Anmeldung ist bis spätestens 9. April, beim KAB Bildungswerk Bamberg e. V., Ludwigstraße 25 - Eingang C, Telefon 0951/9169116 oder per E-Mail: kab-bildungswerk@kab-bamberg.de oder unter www.bildungswerk.kab-bamberg.de notwendig. Hier gibt es auch die Ausschreibung und weitere Informationen.