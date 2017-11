Zittersieg für B-Junioren

In einem Krimi haben sich die B-Jugendlichen des HSC 2000 Coburg in der Bayernliga beim TSV Simbach glücklich mit 29:28 durchgesetzt. Nach einem Spiel mit sehr viel Auf und Ab hatten die Coburger am Ende etwas mehr Kraft und Willen, und machten so in den letzten zwei Minuten aus einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Auswärtssieg.



TSV Simbach -

HSC Coburg 28:29 (14:15)

Die B-Junioren aus Simbach stellten eine starke Truppe, wobei die Rückraumspieler rechts und links herausragten. Diese bekam der HSC nie wirklich in den Griff - überhaupt war die Abwehr der Schwachpunkt der Coburger. Hier machte sich vor allem das Fehlen von Felix Dettenthaler bemerkbar - er verletzte sich am Vortag. Diesen in der Deckung zu ersetzen, gelang auch mit unterschiedlichen Varianten nicht wirklich. Dazu machten sich die jungen HSCler mit einigen Aussetzern das Leben selbst schwer.

Da jedoch der Angriff über fast die gesamte Partie funktionierte, führte Coburg nach dem fast schon obligatorischen Fehlstart (4:1) bis in die 35. Minute knapp (21:22). Danach erlaubte sich der HSC eine völlig konfuse Phase und plötzlich führten die Gastgeber mit zwei Treffern. Sehr positiv war dann allerdings der Ruck, der durch das Team ging und mit dem man die eigentlich fast schon verloren geglaubte Partie doch noch siegreich gestaltete.

HSC 2000 Coburg: Mark Roschlau, Tizian Braun; Dino Mustafic (11/2), Lukas Schäftlein (4), Jan Brüning-Wolter (6), Philip Kler (2), Tim Bauer (2), Nils Berghold, Lars David (1), Luis Neumann (3). jp