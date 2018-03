Zirkusfamilie gibt Abschiedsvorstellungen

Der "Schulprojekt-Circus Julius Lauenburger", der zum elften Mal sein Winterquartier in Wonfurt aufgeschlagen hat, wird in Kürze weiterziehen. Zum Abschied gibt die Zirkusfamilie zwei Vorstellungen am Samstag, 24. März, und Sonntag, 25. März, jeweils ab 15 Uhr. Die Besucher erwarten abwechslungsreiche zweistündige Vorstellungen im Zirkuszelt hinter dem Kindergarten. Das gesamte Programm wird von der Familie Lauenburger gestaltet. Neben dem Chef, André Lauenburger, stehen auch seine Kinder Manoel (19), Chiara (15), Charlize (12) und Marvin (7) in der Manege. Sie zeigen ein hochwertiges, teils neu einstudiertes Programm, bei dem Clowns, Akrobatik am Boden und unter der Zirkuskuppel, Jonglagen, Seiltanz, Tierdressuren, Stuhl- und Tellerbalanceakte sowie eine faszinierende Feuerschlucker-Show zu sehen sind. Karten gibt es jeweils eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Vorstellung an der Zirkuskasse. Bei Kälte kann das Zelt beheizt werden. Foto: Ulrike Langer