"Zillertaler Ostergala" am 2. April in Heroldsbach

Die "Zillertaler Ostergala" findet am Ostermontag, 2. April, mit den "Zellberg Buam" und den "Zillertaler Haderlumpen" in Heroldsbach, Hirtenbachhalle, statt. Beginn ist um 16 Uhr, Einlass um 15 Uhr.Es gibt eine große Tanzfläche und alle Tische sind mit Bewirtung. Tickets gibt es über Uli Pechtold, Telefon 09191/2811, sowie im Internet unter tickets.infranken.de Aus dem Zillertal in Tirol stammen die drei Spitaler-Brüder Gerhard, Herbert und Werner, die als "Zellberg Buam" seit mittlerweile 31 Jahren die Herzen der volksmusikbegeisterten Fans immer wieder aufs Neue erobern. Obwohl sie mit ihren urigen, melancholischen oder aber auch humorvollen Titeln der Musik immer wieder neue Gesichter verleihen, sind sie sich selber doch stets treu geblieben.Anfang April des Jahres 1987 trafen sich Peter Fankhauser und Vitus Amor das erste Mal in geselliger Runde, musizierten zusammen und beschlossen spontan eine Musikgruppe zu gründen. Nach einiger Zeit wurde es den beiden aber dann doch zu eintönig, und so dachten sie daran, einen Bassisten als dritten Mann aufzunehmen. Also stieß Reinhard Fankhauser, der Cousin von Peter, zu der Band, die nach nur wenigen Proben ihren ersten Auftritt als die "Drei lustigen Zillertaler" absolvierte. Kurze Zeit später entschlossen sich die drei damals 16-Jährigen für einen Namenswechsel - die "Zillertaler Haderlumpen" waren geboren. red