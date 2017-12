Zigaretten in den Rucksack gesteckt

Zehn Packungen Zigaretten steckte am Freitagnachmittag eine 26-jährige Frau in einem Markt in der Michelinstraße in ihren mitgeführten Rucksack. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete den Diebstahl und sprach die Frau im Kassenbereich an. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde die Diebin an die Polizei Bamberg-Land überstellt. pol