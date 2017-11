Zielsichere Hobbyschützen

Bereits zum 18. Mal hatte die Schützengesellschaft zur offiziellen Stadtmeisterschaft für Hobbyschützen eingeladen. 216 Teilnehmer in insgesamt 70 Mannschaften hatten in diesem Jahr teilgenommen, was wieder sehr erfreulich war.

Dieser Schießwettbewerb soll zu einem besseren Verständnis für das Sportschießen in der breiten Bevölkerung beitragen. Auch der gesellschaftliche Teil kam dabei nicht zu kurz, berichtete Schützenmeisterin Tina Lauterbach. "Traditionen erhalten und Zukunft gestalten" hat sich die Schützengesellschaft Weismain in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht. Ein Wettkampf, an dem jeder teilnehmen kann, hilft dabei natürlich sehr. Vereine, Betriebe und Organisationen aus dem Weismainer Stadtgebiet beteiligen sich gerne am Schießen. Erfreut erklärte Tina Lauterbach, dass die Schießergebnisse für Hobbyschützen sehr bemerkenswert waren. Ob es daher kommt, dass alles nicht so verbissen gesehen wird? Sie lud aber auch zum Schießtraining ins Schützenhaus ein, das jeden Montag und Dienstag dafür ab 19.30 Uhr offen steht. Die Mitglieder der Schützengesellschaft geben ihr Können und ihre Erfahrungen gerne weiter.

Beim Mannschaftsschießen konnten 654 Ringe pro Mannschaft erreicht werden. Den 5. Platz mit 545,4 Ringen erreichte die Mannschaft Jura-Turm Eins aus Wunkendorf. Dies war mit Gerd, Daniela und Laura Gardill auch noch eine Familienangelegenheit mit Eltern und Tochter. Den 4. Platz erreichte mit 553,4 Ringen die Mannschaft DBM 1 mit Simon Klein, Amalie Dechant und Lukas Dörfler. Den 3. Platz holte sich die Mannschaft FFW Weisamin 1 mit Johannes, Florian und Jonas Säum und 560,0 Ringen. Nicht wiederholen konnte das Team vom Kappellenbauverein Krassach den Sieg des letzten Jahres. Elke Stadter, Paula Schütz und Otto Böhlein wurden aber mit 571,8 Ringen sehr guter Zweiter. Knapp zum Sieg gereicht hat es für die FFW Schammendorf 3. In der Besetzung Daniel Droschke, Stefan Bornschlegel und Wolfgang Rehe holten sie sich mit 572,3 Ringen den Mannschaftssieg.

Bester Einzelschütze in den Mannschaften wurde Daniel Droschke mit 201,9 Ringen. Beim Einzelschiessen wurde auf Teiler geschossen, dort wäre ein 0,0 Teiler das Optimum. Einzelstadtmeister und damit Träger der Stadtscheibe wurde mit einem 7,2-Teiler Matthias Dauer von der FFW Weiden. Ebenfalls mit einem 7,2-Teiler wurde Philipp Säum von der FFW Weismain Zweiter. Nur die schlechtere Serie konnte den Sieg des letztjährigen Dritten verhindern. Wolfgang Detsch von der Reservistenkameradschaft wurde mit einem 11,1-Teiler Dritter. Die nächsten Plätze hatten als vierte Carmen Gülden vom Sängerkranz Weismain mit einem 17, 4-Teiler und Andreas Rauch von den Gartenfreunden Wunkendorf mit einem 20,6-Teiler inne. Für die besten Fünf der beiden Kategorien gab es Urkunden und Getränkepreise. Roland Dietz